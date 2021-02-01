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Sanders’ın eldivenleri seri üretilecek
Bernie Sanders'ın, Başkan Joe Biden’ın yemin töreninde giydiği ve sosyal medyada viral olan geri dönüştürülmüş yün eldivenleri seri üretime geçecek.
- DHA
- 01.02.2021 - 01:07
- Güncelleme : 01.02.2021 - 01:08
Öğretmen Jen Ellis tarafından senatör Bernie Sanders’a hediye edilen örgü eldivenlerle başkanlık yemin töreninde fotoğraflanan Sanders’ın eldivenli pozu dikkat çekmişti.
Üzerine çok konuşulan ve birçok yere montajlanan o fotoğraftaki eldivenler, satış rekoru kırmaya başladı.
"HERKES ELDİVENİNİ ALACAK"
Bunun üzerine eldivenlerin yaratıcısı öğretmen Jen Ellis, Vermont Teddy Bear Company ile ortaklık yaptığı açıklayarak "Herkes eldivenini alacak - herkes" dedi.
Sanders'in o halini tığ işiyle tasvir ederek örgü bebeği yapan Teksaslı bir kişi, daha sonra internet üzerinden satışa çıkarılan yün bebeği 20 bin 300 dolara sattı.