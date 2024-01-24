Çin’de korku dolu anlar yaşandı.
Şangay açıklarında OMEGA ve MIRABELLA isimli gemiler çatışmaya girdi.
Ardından geminin batmasıyla Türk mürettebat, can filikasıyla gemiyi terk etti.
Konuya ilişkin açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden geldi.
" 21 denizcinin denizden alındığı öğrenilmiştir"
Açıklamada şöyle denildi:
“Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çarpan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir.
Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun."Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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