Sanna Marin, Time dergisine kapak oldu

ABD merkezli dergi, Finlandiya Başbakanı Marin'e "geleceği şekillendiren yükselen liderler" listesinde yer verdi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin; 2019 yılında, 34 yaşındayken bu göreve gelerek "dünyanın en genç başbakanı" unvanını elde etti.

Marin, Time dergisinin "geleceği şekillendiren yükselen liderler" indeksinde listeye girdi.

Bu yılki "Time100 Next" listesi; iş, eğlence, politika, spor, bilim ve sağlık dahil olmak üzere çeşitli alanlardan "gelecek vadeden" isimleri içeriyor.

NORVEÇ BAŞBAKANI, FİNLANDİYALI MEVKİDAŞINDAN BAHSETTİ

Marin, derginin kapak fotoğrafında yayınlananan listedeki 6 kişiden biri...

Norveç Başbakanı Erna Solberg, derginin internet sitesinde, Finlandiyalı mevkidaşı için ayrılan bölüme şu ifadeleri yazdı:

"Sanna Marin ile şahsen tanışmadım, çünkü koronavirüs salgını Nordik liderlerin düzenli toplantı yapma geleneğini bozdu. Yüz yüze görüşmek yerine, çevrim içi olarak tanıştık. Göreve yeni başlayan Sanna'nın pek balayı dönemi olmadı, ancak hızlı bir şekilde adapte oldu.

Sanna, mart ayında karantina uygulayarak ve ülkenin bazı bölgelerinde seyahati yasaklayarak, koronavirüs vaka seviyelerini Avrupa Birliği ortalamasının 5'te 1'inde tutmaya yardımcı oldu."





"İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Norveç Başbakanı Solberg, Sanna Marin'in genç yaşta başbakan olduğu için kutlandığını anımsatarak, "Salgın sırasında iyi liderliğin yaşa bağlı olmadığını kanıtladı." dedi.

Marin'in, Nordik-Baltık bölgesindeki güçlü kadın siyasi liderler ekibinin önemli bir parçası olduğunu belirten Solberg, Finlandiya Başbakanı ile iş birliği yapmayı ve tanışabilmeyi dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

FİNLANDİYA BAŞBAKANI'NIN AÇIKLAMASI

Finlandiya Başbakanı Marin, sosyal medya hesabından Solberg'in görüşlerine karşılık vererek, "Bu adaylıktan gerçekten onur duyuyorum, teşekkür ederim. Ayrıca sizinle yüz yüze görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Deneyiminiz İskandinav ailemizde çok takdir edilmektedir." ifadelerini kullandı.