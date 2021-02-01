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    Şanslı ABD'li büyük ikramiyeyi 6'ncı kez kazandı

    ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Ülkede büyük ikramiye, 6'ncı kez Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'a çıktı.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 16:01
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    Şanslı ABD'li büyük ikramiyeyi 6'ncı kez kazandı

    ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'ın yüzüne şans, tam 6'ncı kez güldü.

    6'NCI KEZ 250 BİN DOLAR KAZANDI

    Yok böyle şans dedirten Moss, Mega Millions'tan 250 bin dolarlık ( 1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazandı.

    Moss, kazandığı ikramiyeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

    Şanslı ABD li büyük ikramiyeyi 6 ncı kez kazandı #1

    "ŞANSIN GÖSTERGESİ"

    Talihli Moss yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ıncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

    Şanslı ABD li büyük ikramiyeyi 6 ncı kez kazandı #2


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