Şanslı ABD'li büyük ikramiyeyi 6'ncı kez kazandı

ABD'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Ülkede büyük ikramiye, 6'ncı kez Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'a çıktı.

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss'ın yüzüne şans, tam 6'ncı kez güldü.

6'NCI KEZ 250 BİN DOLAR KAZANDI

Yok böyle şans dedirten Moss, Mega Millions'tan 250 bin dolarlık ( 1 milyon 795 bin TL) piyangoyu kazandı.

Moss, kazandığı ikramiyeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"ŞANSIN GÖSTERGESİ"

Talihli Moss yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, gerçekten bu yüzden oynuyorum. 6'ıncı kez piyango çıkması açık şansın göstergesi. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.







