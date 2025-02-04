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Haber Merkezi

Ege Denizi'nde art arda yaşanan depremler Türkiye ve Yunanistan'ı alarma geçirdi.

Son bir haftada 500'e yakın sarsıntının kaydedildiği bölgede, özellikle Santorini Adası civarındaki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Büyüklükleri 1.3 ile 5.2 arasında değişen depremler nedeniyle Santorini Adası beşik gibi sallanmaya başladı.

SANTORİNİ ADASI'NDAN KAÇIŞ...

Sarsıntılar zaman zaman Türkiye'de de hissedilirken, Yunanistan'da vatandaşlar adaları terk etmeye başladı.

Depremlerin en yoğun hissedildiği Santorini Adası'nda ise panik havası hakim.

Yunanistan hükümeti adada çadırlar kurarken, polis ve itfaiye ekipleri teyakkuz haline geçti.

İNSANLAR ADAYI TERK EDİYOR

Afet müdahale ekipleri ve arama-kurtarma köpekleri de olası bir felakete karşı hazır bekletiliyor.

Diğer yandan Santorini Adası’ndaki Athinios limanında, sürekli sismik aktivitenin yanı sıra daha güçlü bir deprem veya adadaki volkanın uyanması korkusuyla insanlar adayı terk ediyor.

LİMANDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Turistlerin gemi ve feribotlarla adadan ayrılmaya başladığı ve limanda uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Kalabalık arasında zaman zaman da gergin anların yaşandığı belirtildi.

Yolcu Taşımacılığı İşletmeleri Derneği Başkanı Dionysis Theodoratos, yaptığı açıklamada, dernek üyelerinden hiçbirinin Santorini'deki trafiğin artması nedeniyle feribot bilet fiyatlarına zam yapmadığını ve ek feribot seferleri için yeni planlar yapıldığın açıkladı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ, ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla dün akşam yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırılmıştı.

Tedbir amaçlı Santorini dahil 4 adadaki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verilmesi kararlaştırılmış, kültürel etkinlikler iptal edilmiş, halktan kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaktan kaçınmaları istenmişti.

Santorini'ye tedbir amacıyla arama kurtarma ekibi ve insansız hava araçları sevk edilmiş, Ada'da arama kurtarma ekipleri için çadırlar kurulmuştu.

Yine olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzların boşaltılması istenmişti.