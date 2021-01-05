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    S.Arabistan'ın Katar'a kara ve hava sınırlarını açacağını duyan Katarlıların mutluluğu

    S.Arabistan'ın Katar'a kara ve hava sınırlarını açacağını duyan Katarlıların mutluluğu

    Suudi Arabistan ile Katar arasındaki sınırlar açıldı. Katarlılar barış anlaşmasını, halay çekerek kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 08:08
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 09:22
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    Katar'ın, Suudi Arabistan ve BAE ile arasındaki buzlar eriyor...

    Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, dün gece Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını söyledi.

    Kuveytli Bakan açıklamasında, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını vurguladı

    KATARLILAR HALAYLA KUTLADI

    "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının an itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı." ifadesini kullanan Kuveytli Bakan'ın açıklamalarını televizyondan takip eden Katarlılar, büyük bir mutluluk yaşadı.

    Açıklama sonrası  Katarlılar barış anlaşmasını halay çekerek kutladı.

    S.Arabistan ın Katar a kara ve hava sınırlarını açacağını duyan Katarlıların mutluluğu #1

    S.Arabistan'ın Katar'a kara ve hava sınırlarını açacağını duyan Katarlıların mutluluğu İZLE

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