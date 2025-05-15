Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür: 14 yıldır halkımızın yanında

AA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye'de ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Suriye’nin trajik bir dönemden geçerek kalkınma ve yeniden yapılanma sürecini başlattığını belirten Şara, "Bugün Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 14 YILDIR HALKIMIZIN YANINDA DURAN, DEVLET OLARAK BÜYÜK BİR YÜKÜ OMUZLAYAN BİR LİDER"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Suriye halkına verdiği uzun süreli destekten dolayı teşekkür eden Şara, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ DOSTLARI ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDEKİ FIRSATLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Yeni dönemde Suriye'nin yatırım ortamını güçlendirmeyi ve dış müdahalelere karşı ulusal birlik temelinde ilerlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Şara şöyle dedi:

"Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler. Yurt içindeki ve dışındaki tüm Suriyeli yatırımcıları, Arap kardeşlerimizi, Türk dostlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz."

"SURİYE, TÜM İNANÇ VE ETNİK GRUPLARDAN HALKINDIR, BU MÜBAREK TOPRAKLARDA YAŞAYAN HERKESİNDİR"

Suriye'ye destek veren ülke ve liderlerine teşekkür eden Şara, şunları kaydetti:

"Suriye size söz veriyor. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak. İyilikle uzanan her ele vefa gösterecek. Artık Suriye, nüfuz çatışmalarının sahası olmayacak. Dış müdahalelerin hedefi haline gelmeyecek. Suriye'nin bölünmesine izin verilmeyecek. Eski rejimin bölücü anlatılarına geçit verilmeyecek. Suriye, tüm Suriyelilerindir. Suriye, tüm inanç ve etnik gruplardan halkındır. Bu mübarek topraklarda yaşayan herkesindir."

Şara’nın konuşmasının ardından İdlib, Humus, Şam, Hama ve Lazkiye’de halk, destek gösterileri yaptı.