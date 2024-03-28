Saudi Aramco: Enerji geçiş stratejisi başarısızlıktan ibaret Petrol şirketinin Başkanı Nasır, enerji konusunda dünya gerçeklerine göre hareket etmelerini gerektiğini söyledi. ExxonMobil'den "Kimse bedel ödemek istemiyor" açıklaması geldi.

ensonhaber.com

Saudi Aramco Başkanı ve CEO'su Amin Nasır, ABD'nin Teksas eyaletindeki CERAWeek petrol zirvesinde konuştu.

Nasır, yenilenebilir enerjinin küresel arzdaki halen devam eden "önemsiz payına" işaret ederek mevcut enerji geçiş stratejisini "yanlış yönlendirilmiş bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Konuşmasında Nasır, "Gerçek dünyada mevcut geçiş stratejisi çoğu cephede gözle görülür şekilde başarısız oluyor." dedi.

Fosil yakıtlar küresel tüketimin yüzde 82'si

Nasır, fosil yakıtların geçen yıl küresel tüketimin yüzde 82'sini oluşturduğuna dair rapora dikkati çekti.

Gerçek dünyayla daha uyumlu politikalar uygulanması çağrısında bulunan Saudi Aramco Başkanı, "Bu, bazılarının çizdiği gelecek resmi değil." ifadesini kullandı.

"Kimse bedel ödemek istemiyor"

ExxonMobil İcra Kurulu Başkanı Darren Woods da 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma yolunda olmadıklarını kaydetti.

Woods, "Zorluklardan biri de toplum emisyonların azaltılmasını isterken kimsenin bunun bedelini ödemek istememesidir." şeklinde konuştu.

Öte yandan Nasır, alternatif enerjinin emisyonları azaltabileceğini ancak "dünya hidrokarbon emisyonlarını azaltmaya odaklandığında çok daha iyi sonuçlar elde ettiğini" söyledi.

"Petrolü aşamalı olarak bırakma fantezisinden vazgeçmeliyiz"

AFP'nin aktardığına göre, geçen yılın COP28 konferansında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik bir çağrı da yer alıyordu.

Ancak Nasır, dünyanın "petrol ve gazı aşamalı olarak bırakma fantezisinden vazgeçmesi" gerektiğini dile getirdi.