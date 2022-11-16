Savaş ortamından kaçan Rusların adresi Sırbistan

Batı Balkan ülkesi Sırbistan, Ukrayna-Rusya savaşıyla yaşanan göç dalgasında Rusların yerleşmek için seçtiği ülke olarak dikkati çekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukrayna'daki çatışma ortamından kaçan Ukraynalılar Avrupa'nın çeşitli ülkelerine sığındı.

Batı yaptırımlarına maruz kalan ve kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da ise bu durumdan kaçan Ruslar'ın sığındıkları adres Sırbistan oldu.

Sırbistan'da yeni bir hayat

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve en büyük kentlerinden Novi Sad'ı tercih eden Ruslar, bu kentlerde aile ve çocuklarıyla beraber yeni bir hayata adım atıyor.

AA'nın haberine göre Rusya'ya yaptırım uygulamayan Sırbistan, Rus göçmenler için ideal bir ülke olurken, iki ülke arasındaki vizesiz geçiş ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya vatandaşlarına yönelik uyguladığı koşulların da Rusların Sırbistan'a yerleşmesinde kilit rol oynadığı ifade ediliyor.

"The Economist: World Ahead" isimli derginin editörlerinden Zikica Milosevic, şubattan bu yana 104 binden fazla Rusya vatandaşının Sırbistan'da yaşamak için başvuruda bulunduğuna işaret ederek, Rusların Ukrayna'daki savaştan önce de Sırbistan'a geldiğini söyledi.

"Ülkedeki atmosferden ve seferberlikten uzaklaşmak isteyenler"

Sırbistan'da 8 bin 500 Ukraynalı göçmenin de bulunduğunu aktaran Milosevic, "Savaştan önce gelen Ruslar genellikle kalabalıktan kaçan insanlar. Buradaki az nüfus ve özgürlük onların sevdiği şeyler. Savaştan sonra gelenler ise genellikle ülkedeki atmosferden ve seferberlikten uzaklaşmak isteyenler." dedi.

Milosevic, birçok Rusya vatandaşının işi nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, "Yabancı firmalar için çalışan kişiler uygulanan yaptırımlar nedeniyle maaş kartlarını Rusya'da kullanamıyor. Sırbistan'da ise kullanabiliyor. Diğer en önemli etken ise dil. Rus bir kişi Sırpçanın yüzde 70'ini anlayabiliyor." diye konuştu.

Sırpların Ruslardan çok Ukraynalılar ile benzerlik gösterdiğine işaret eden Milosevic, "Sırbistan'ın Sovyetler'i andırdığını söylüyorlar. İklim de daha yakın." ifadelerini kullandı.

"Savaşın bitmesini istiyorum"

Rusya'nın başkenti Moskova'dan iki çocuğuyla Novi Sad'a gelen Jevgenija Kapinos da ülkesini Ukrayna'daki savaş başladığında terk ettiğini anlatarak, "Martta geldik. Kendimi korkmuş ve güvensiz hissettim. Saçma kararlar alan bir ülkede çocuklarımın bir geleceğinin olacağını göremedim." dedi.

Rusya'da kendisini "kafeste" hissettiğini ifade eden Kapinos, "İşim nedeniyle Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan arasında seçim yapmalıydım. Bulgaristan, AB'de olduğu ve belge işlemleri uzun sürdüğü için eledim. Türkiye ve Sırbistan arasında da arabayla seyahat için daha uygun olduğundan burasını tercih ettim." diye konuştu.

Kapinos, 9 ve 14 yaşlarındaki iki oğlunu da okula kaydettirdiğini belirterek, "Sırbistan'a evimizde gibi hissettirdiği için teşekkür ediyorum. Burada insanlar daha yavaş ve hayat da yavaş akıyor. Başta bu beni rahatsız etti ancak zamanla ben de ritme ayak uydurdum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaş için Ukraynalılar ile aynı duyguları paylaştığını söyleyen Kapinos, "Savaşın bir an önce sona ermesini temenni ediyorum zira, savaş ne Ukrayna ne de Rusya'ya iyi bir şey getirdi." dedi.

Ruslar, Sırbistan'da kalmak istiyor

Novi Sad'da 8 yıldır yaşayan bir diğer Moskovalı Sofija Sabovljev ise danışmanlık işiyle uğraştığını, özellikle Rusya'dan gelenlere yardımcı olduğunu söyledi.

Mart ayından bu yana Sırbistan'da firma açmak isteyen Rusların da oldukça yüksek sayıda olduğuna işaret eden Sabovljev, "Savaştan önce daha çok gayrimenkul ile ilgileniyorlardı. Şimdilerde ise Ruslar daha çok banka hesabı açabilmek ve maaş kartlarını kullanabilmek için buraya geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Sabovljev, birçoğunun yaşamının geri kalanını Sırbistan'da geçirmeyi planladığını belirterek, savaşın sona ermesi durumunda da Rusya'ya geri dönmek istemediklerini kaydetti.

ülkedeki atmosferden ve seferberlikten uzaklaşmak isteyenler