Savaşın en masum yüzü! Filistinli çocuklar her şeye rağmen yaşama tutunmaya çalışıyor... Saldırılardan sığındıkları kampta yaşayan çocuklar, her şeyden habersiz oyun oynayarak vakit geçiriyor. Savaşın acı yüzüyle silah ve bomba sesleri arasında büyüyen Gazzeli çocukların gülümsemesi fotoğraf karelerine yansıdı.

AA

Orta Doğu'da insani bir vahşet yaşanıyor.

İsrail güçleri, Gazze'ye 7 Ekim günü korkunç saldırı başlattı.

Ardı arkası kesilmeyen saldırılarda 3 ay geride kalırken, bu süreçte dünya bir soykırıma şahitlik etti.

Öyle ki "savaş" adı altında, Filistinli masum kadınlar ve çocuklar tek tek katlediliyor.

Yasaklı fosfor bombaları kullanılarak da öldürülen masumların sayısı her geçen gün artıyor.

Ölü sayısı katlanıyor

Bölgeden son gelen verilere göre, ölü sayısı 23 bini çoktan aştı.

Durumun en acı yanı ise bu oranın büyük bir bölümünün kadın ve çocuklardan oluşması.

Hiç şüphesiz ki savaşın en masum tarafı çocuklar.

Gazze'de ailelerini tamamen kaybeden çocuklardan, evsiz, aç ve susuz kalan çocuklara kadar birçok dram hikayesi yaşanıyor.

Çocukların zor şartlar altındaki yaşantısı

İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk edip Refah kentine sığınan Filistinli aileler, derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kampta yaşayan çocuklar, her şeyden habersiz oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Savaşın acı yüzüyle silah ve bomba sesleri arasında büyüyen Gazzeli çocukların durumu yürek burkuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)