2011'den beri süren iç savaşın vurduğu Libya'da günlük yaşamda karşılaşılan sıkıntılar bitmek bilmiyor.

Libya, 2011'den bu yana devam eden iç savaş ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in saldırıları nedeniyle içine girdiği şiddet sarmalı ve krizlerden kurtulamıyor.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı savaşan darbeci Hafter'in başkent Trablus'u işgal girişimleri başarısızlığa uğradı.

LİBYA HALKININ ZORLU YAŞAMI

İlan edilen ateşkesle birlikte ülke, sıcak çatışma ortamından şimdilik uzaklaştı.

Her ne kadar Trablus'un sivil yerleşimlerine bir süredir roket ve havan topları düşmese de, Libyalıların sıkıntıları bitmek bilmiyor.

Başkent Trablus’ta halkın yaşadığı sorunlar, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Savaşın Gölgesinde: Libya'da Yaşam ViDEO