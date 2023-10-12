Savaşta 6'ncı gün! İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırıların görüntülerini yayınladı Hamas'ın saldırısı sonrası sert şekilde karşılık veren İsrail, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri son olarak dün gece boyunca düzenlediği saldırıları paylaştı.

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DHA

Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattındaki gerilimde...

Hamas'ın 7 Ekim günü başlattığı operasyon, İsrail ordusu tarafından sert müdahalelerle karşılandı.

O günden bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta siviller hedef alınıyor.

Gazze enkaza döndü

Gece-gündüz susmayan, durmayan roketler, Gazze Şeridi'ni enkaza çevirmiş durumda.

Sosyal medyanın yakından takip ettiği olayda, ortaya çıkan görüntüler adeta kan donduruyor.

İsrail saldırı anını paylaştı

Son olarak İsrail Hava Kuvvetleri yeni bir görüntüyü yayınladı.

Görüntülerde, Gazze Şeridi’ndeki binaların hedef alındığı anlar yer aldı. Atılan bombaların ardından meydana gelen patlamalar sonrası binaların ağır hasar aldığı görüldü.

Can kaybı artıyor

Hava kuvvetleri, vurulan hedeflerin ‘Hamas’a ait yerleşimler’ olduğunu belirtti.

Yapılan son açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de bin 354 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 49 kişi de yaralandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)