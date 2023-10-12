Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattındaki gerilimde...
Hamas'ın 7 Ekim günü başlattığı operasyon, İsrail ordusu tarafından sert müdahalelerle karşılandı.
O günden bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta siviller hedef alınıyor.
Gazze enkaza döndü
Gece-gündüz susmayan, durmayan roketler, Gazze Şeridi'ni enkaza çevirmiş durumda.
Sosyal medyanın yakından takip ettiği olayda, ortaya çıkan görüntüler adeta kan donduruyor.
İsrail saldırı anını paylaştı
Son olarak İsrail Hava Kuvvetleri yeni bir görüntüyü yayınladı.
Görüntülerde, Gazze Şeridi’ndeki binaların hedef alındığı anlar yer aldı. Atılan bombaların ardından meydana gelen patlamalar sonrası binaların ağır hasar aldığı görüldü.
Can kaybı artıyor
Hava kuvvetleri, vurulan hedeflerin ‘Hamas’a ait yerleşimler’ olduğunu belirtti.
Yapılan son açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de bin 354 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 49 kişi de yaralandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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