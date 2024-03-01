Scholz'dan Ukrayna'ya Taurus füzesi reddi: Moskova'yı vurabilirler

Almanya'dan Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesini öngören teklif, geçtiğimiz ay, koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) oylarıyla reddedildi.
Alman basınında, Başbakan Olaf Scholz'un, söz konusu füzelerin Ukrayna'ya verilmesine sıcak bakmadığı belirtiliyordu.
Dresden şehrinde konuşan Scholz, 500 kilometre menzilli füzelerle ilgili görüşünü açıkladı.
"Yanlış kullanıldığında Moskova'da bir hedefi vurabilir"
Scholz, füzelerin, düzgün programlanmaması halinde Moskova'daki hedefleri vurabileceği gerekçesiyle Ukrayna'ya sağlanmasına karşı olduğunu belirtti:
(Taurus füzeleri) 500 kilometre menzile sahip. Yanlış kullanıldığında Moskova'da bir hedefi vurabilir.
"İmkansız olduğunu düşünüyorum"
Almanya Başbakanı, Taurus'u tedarik etmeleri durumunda füzelerin fırlatılmasına doğrudan dahil olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bunun imkansız olduğunu düşünüyorum." dedi.
"Almanya'yı çatışmaya çekme riski var"
Hafta başında Scholz, Almanya'yı çatışmanın içine çekme riskine işaret ederek, Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik edilmesine "şiddetle" karşı çıktığını söylemişti.
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