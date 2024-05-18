Schumacher'in hastane masrafları yüzünden ailesi zor durumda Formula 1 pistlerinin efsanesi Michael Schumacher'in tedavisi sürüyor. Ancak ailesi, tedavi masraflarını karşılamakta zorluk yaşıyor. Efsane pilotun yıllık bakım masrafı 7 milyon dolar. Eşi, Schumacher'in en son saatlerini de sattı

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2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirdi.

Beyninde büyük hasara yol açan bir darbe aldı ve o tarihten bu yana özel bakıma muhtaç yaşıyor.

Ailesi, Formula 1 yarışlarının ünlü ismi Michael Schumacher'in tedavi masrafları için bugüne kadar bir servet harcadı.

Michael Schumacher'in eşi Corinna Schumacher, birçok değerli mülkü elden çıkardı.

Yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar

Norveç'te bir ev, İsviçre'nin Gland kentinde malikane ile bir özel jet satıldı.

Son olarak, efsane pilotun saatleri İsviçre'de müzayedede satışa sunuldu. Micheal Schumacher'in 8 adet kol saati, Cenevre kentindeki müzayedede 4 milyon 400 bin dolara alıcı buldu.

Bu miktar, Schumacher'in yılllık tedavi masraflarının ancak bir bölümünü karşılayabilecek. Çünkü yıllık tedavi masrafı 7 milyon dolar.