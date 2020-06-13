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- Seattle'da gerilim yükseliyor
Seattle'da gerilim yükseliyor
Ellerindeki silahlarla gezen eylemciler, kurulan barikatların arkasında sırayla nöbet tutuyor.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 10:51
Amerika'da George Floyd'un ölümlerinin ardından başlayan eylemler, ülke geneline yayıldı.
Başkent Washington'a bağlı Seattle şehrinde durum iyice kontrolden çıktı.
Eylemciler, Seattle'da özerkliklerini ilan etti.
EYLEMCİLER SİLAHLANDI
Polisin müdahale edemediği eylemciler silahlarla nöbet tutmaya başladı.
Şehrin birçok noktasına barikatlar kuruldu.
PKK'NIN ETEKLİ TERÖRİSTLERİ
Görüntüler; Türkiye'de Amerika tarafından desteklenen PKK'lı teröristlerin barikatlar kurup hendekler kazdığı dönemi akıllara getirdi. Polis ve askerlerimizin büyük başarısıyla sonlandırılan olaylarda teröristler etek giyerek kalleş saldırılar düzenliyordu.