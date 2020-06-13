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    Seattle'da gerilim yükseliyor

    Seattle'da gerilim yükseliyor

    Ellerindeki silahlarla gezen eylemciler, kurulan barikatların arkasında sırayla nöbet tutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 10:51
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    Seattle'da gerilim yükseliyor

    Amerika'da George Floyd'un ölümlerinin ardından başlayan eylemler, ülke geneline yayıldı.

    Başkent Washington'a bağlı Seattle şehrinde durum iyice kontrolden çıktı.

    Eylemciler, Seattle'da özerkliklerini ilan etti.

    EYLEMCİLER SİLAHLANDI

    Polisin müdahale edemediği eylemciler silahlarla nöbet tutmaya başladı.

    Şehrin birçok noktasına barikatlar kuruldu.

    PKK'NIN ETEKLİ TERÖRİSTLERİ

    Görüntüler; Türkiye'de Amerika tarafından desteklenen PKK'lı teröristlerin barikatlar kurup hendekler kazdığı dönemi akıllara getirdi. Polis ve askerlerimizin büyük başarısıyla sonlandırılan olaylarda teröristler etek giyerek kalleş saldırılar düzenliyordu.

    Anarşist grup, Seattle'da özerklik ilan etti VİDEO

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