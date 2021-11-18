Sebastian Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı

Avusturya Ulusal Meclisi, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz'un dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.

Avusturya Parlamentosu’nun yetkili komitesi dün Kurz’un milletvekili dokunulmazlığını kaldırılmasına yeşil ışık yaktı.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Ulusal Konsey milletvekilleri, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz’un milletvekili dokunulmazlığını kaldırılmasına onay verdi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Kurz, Ekonomik Suç ve Yolsuzluk Savcılığı’nın hakkında yürüttüğü zimmete para geçirme ve rüşvet soruşturmasını tamamlaması için parlamento komisyonunun kararının ardından memnuniyetini dile getirmişti. Kurz, artık bunların asılsız suçlamalar olduğunu kanıtlamak için çalışabileceğini söylemişti.

Kurz, hakkında yürütülen soruşturma bağlamında, 9 Ekim’de görevinden istifa etmişti. Ekonomik Suç ve Yolsuzluk Savcılığı dokunulmazlığın kaldırılmasını talep etmişti.