Seçim öncesi bir iddia daha! Putin’in gizli lüks kır evi olduğu ortaya çıktı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya sınırına yakın mesafede olduğu iddia edilen lüks bir kır evinin olduğu ve bölgeye karayolu ulaşımı bulunmadığı, göl üzerinden ulaşım sağlandığı belirtildi.

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İHA

Rusya'da seçim öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Ülkede gündem olan konulardan biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığı oldu.

Putin’in resmi olarak 78 metrekarelik 1 daire, 18 metrekarelik garaj, 3 adet otomobil, 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon ruble (606 bin dolar), St. Petersburg bankasında 230 adet hissesi bulunduğu belirtildi.

Gizli kır evi ortaya çıktı

Rus muhalifler ise olayı detaylandırarak Putin'e ait lüks evler ve sarayları sık sık mercek altına almaya başladı.

Bunun üzerine Putin'in, Finlandiya sınırına sadece 30 kilometre mesafede göl kenarında lüks bir kır evi olduğu iddia edildi.

Görüntülere ulaşıldı

Rusya’nın muhalif isimlerinden Mikhail Hodorkovski'ye ait "The Dossier Center" adlı araştırma merkezi, önceki gün Putin’e ait olduğu öne sürülen kır evinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Araştırma merkezinden Ilya Rozhdestvensky’in aktardığı bilgilere göre lüks kır evi, Karelya bölgesindeki Ladoga Gölü’nün Marjalahti Körfezi kıyısında bulunuyor.

Hayvan çiftliği de var

Lüks kır evinin etrafında 2 helikopter pisti, hava savunma sistemi, iskele, hayvan çiftliği ve 4 metrelik bir şelale yer alıyor. Karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evine yalnızca göl üzerinden yatla ve havadan ulaşım sağlanabiliyor.

Geniş güvenlik önlemleri

Etrafı dikenli tellerle çevrili olduğu belirtilen ev, gece gündüz sensörlerle gözetleniyor. Putin'in ziyaretleri sırasında güvenliği ise Federal Güvenlik Servisi sağlıyor, evin etrafında ve komşu adalarda geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Yılda en az 1 kere geliyor

2016 yılında bölgedeki yerel gazeteciler gizli kır evini öğrense de bugüne kadar kimsenin bölgeye yaklaşamadığı öğrenildi. Bölge sakinine göre Putin, yakınlardaki Valaam Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra yılda en az 1 kez lüks kır evine gidiyor.

Ayrıca Rus milyarder Roman Abramoviç’in Putin’in komşusu olduğu, kendi yatını Putin’in lüks kır evi için tahsis ettiği öne sürüldü.

"Milli parklara ait olan arazi ve şelale, yasa dışı şekilde kır evine dahil edildi"

Lüks ev için harcanan paranın, Kremlin dostu oligarklarla bağlantılı şirketler tarafından finanse edildiği iddia edildi. İddiaya göre kır evinin inşa edildiği arazi "Putin'in bankacısı" olarak nitelendirilen Rus iş adamı Yuri Kovalchuk’a ait.

Ancak Putin için kır evi inşa edilmeye başlanınca iş adamına ait arsa genişletildi ve milli parklara ait olan araziler de katılarak toplam alan 400 hektarın üzerine çıkarıldı. Aynı zamanda bölgedeki şelale de yasa dışı bir şekilde kır evi arazisine dahil edildi.

İddialar yalanlanmadı

Söz konusu iddialarla ilgili Kremlin’den henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny, 2021'de Putin'e ait olduğu iddiasıyla "Putin'in Sarayı" başlık bir video paylaşmıştı. Putin ise Karadeniz kıyısında olduğu belirtilen sarayın kendisine ait olduğu iddiasını reddetmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)