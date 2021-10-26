Senato, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Jeff Flake'i onayladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Jeff Flake dahil, Dışişleri Bakanlığına bağlı 33 büyükelçilik ve temsilcilik adaylarını onaylayarak Senato Genel Kuruluna göndermişti.

SENATO, FLAKE'İ ONAYLADI

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı.

Senato’dan onay alan Flake, görevi deneyimli diplomat David Satterfield’dan devralacak.

FLAKE, ADAYLIĞI SONRASI NELER DEMİŞTİ

Adaylığını Medium hesabından duyuran Flake, "ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"EŞİMLE TÜRKİYE'NİN SIRA DIŞI İNSANLARINI TANIMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Büyükelçiliğinin her iki ülke için de önemli bir zamanda çok önemli bir görevlendirme olduğunu vurgulayan Flake, eşi Cheryl ile "Türkiye'nin sıra dışı insanlarını tanımayı dört gözle beklediklerini" belirtti.

"DENEYİMLİ VE YETENEKLİ BİR EKİBE KATILACAĞIM"

Flake, şunları kaydetti:

"Senato tarafından onaylanırsam, yurt dışında ABD çıkarlarını temsil eden güçlü, deneyimli ve yetenekli bir ekibe katılmaktan memnuniyet duyacağım. Hem ABD Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda görev yapmış biri olarak, Kongrenin ABD dış politikasında oynadığı rolü anlıyor ve takdir ediyorum."

"BIDEN YÖNETİMİ, PARTİ SİYASETİNİN BİR KENARA BIRAKILMASI GEREKTİĞİ İNANCINI TEYİT EDİYOR"

ABD'nin küresel liderliğinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağına vurgu yapan Flake, "Biden yönetimi, bu aday gösterme ile Amerikan dış politikasının ve diplomasisinin en iyi geleneğini ve parti siyasetinin kenara bırakılması gerektiği inancını teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'A SERT MUHALEFETİYLE ÖNE ÇIKMIŞTI

Arizona eyaletini temsilen Cumhuriyetçi olarak Kongrenin iki kanadında da görev yapan Flake, eski Başkan Donald Trump'a muhalefetiyle biliniyor.

AFRİKA'DA MİSYONERLİKTEN TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE

Jeff Flake 31 Aralık 1962'de doğdu. Arizona, Snowflake'de dünyaya gelen Jeff Flake, Brigham Young Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesini ve daha sonra siyaset bilimi alanında yüksek lisans derecesini tamamladı.

1980'lerin başında, Güney Afrika'daki İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi için misyoner oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndükten sonra, Goldwater Enstitüsü'nün İcra Direktörü olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

SENATÖR OLDU, "SEKİZLİ ÇETE"YE KATILDI

Flake, görevdeki Jon Kyl'in emekli olduğunu açıklamasının ardından 2012 Senato seçimleri için aday oldu. Genel seçimlerde Demokrat aday ve eski ABD Cerrahı Richard Carmona'yı yendi. Flake, 2013'te bir göçmenlik reformu yasasını Senato'dan geçiren iki partili "Sekizli Çete" ABD senatörlerinden biriydi.

Flake'in Senato'daki görevi 2019 yılında sona ermiştir.