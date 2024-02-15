Senatör Bob Menendez'in iddiası: Külçe altınlar kayınvalidemden kaldı Rüşvet suçlamalarının odağındaki Menendez, altınların, eşi Nadine'nin annesinden kaldığını ileri sürdü.

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AA

Türkiye karşıtlığıyla tanınan ABD'li Senatör Bob Menendez, rüşvet skandalıyla konuşuluyor.

Menendez hakkında 39 sayfalık iddianame hazırlandı. Hem Senatör hem de eşi Nadine (Arslanian) Menendez, rüşvet almakla suçlanıyor.

Ancak Menendez, hakkındaki suçlamayı kabul etmiyor. Evinden çıkan altınların, eşi Nadine'nin annesinden kaldığını öne sürdü.

70 sayfalık ek belge

New York Güney Bölge Mahkemesi savcıları, rüşvetle suçladıkları Menendez hakkında tutuklama emri taleplerini güçlendirmek için 70 sayfalık ek belge hazırladı.

"Altınlar eşimin annesinden kaldı"

Birçok yeni bilginin sunulduğu ek belgelerde ABD'li senatörün bir çalışanına, evindeki aramada bulunan altınların, "eşinin merhum annesinden kaldığını" söylediği, bu ifadenin, Nadine Menendez'in bir kuyumcuya söylediği sözlerin aynısı olduğu bilgisine yer verildi.

Yeni belgelerde, Menendez Ailesi'nin evinde bulunan yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın, "büyük bir elbise dolabında asılı beş çantada ele geçirildiği" kaydedildi.

Evindeki aramalarda ele geçirilenler

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Görevinden ayrılmak zorunda kaldı

Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongre'deki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Türkiye düşmanlığıyla biliniyor

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.

F-16 satışına karşı çıktı

ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)