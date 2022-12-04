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Senegal'de erkek ve kadın milletvekili birbirine girdi
Bütçe görüşmeleri esnasında ayaklanan erkek vekil, kadın vekile tokat attı. Kadın vekilin de sandalye ile saldırdığı olay giderek büyüdü.
- Haber Merkezi
- 04.12.2022 - 12:11
Batı Afrika ülkesi olan Senegal'de, Meclis gerildi.
Senegal Parlementosu'ndaki bütçe görüşmeleri esnasında, panik dolu anlar yaşandı.
Meclis'te bulunan erkek muhalefet milletvekili Massata Samb, iktidarda bulunan kadın milletvekili Amy Ndiaye Gniby ile tartışmaya başladı.
Kadın vekile tokat attı
Hararetini giderek artıran erkek vekil, kadın vekilin üzerine yürüyerek tokat attı.
Olayın sonrasında parlementoda arbede yaşanırken, tokat yiyen kadın vekil eline geçirdiği sandalye ile erkek vekile saldırdı.
Senegal'de erkek ve kadın milletvekili birbirine girdi VİDEO
Oturuma ara verdiler
Milletvekillerinin karşılıklı yumruk, hakaret ve suçlamaları üzerine oturuma ara verildi.
Kavgaya ait görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.