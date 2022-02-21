Senegal'de kölelerin satıldığı yer, Utanç Adası olarak anılıyor

200 yıl öncesine kadar Afrikalıların Avrupa ve Amerika'ya köle olarak satılması için ticaret merkezi haline getirilen Goree Adası, Utanç Adası olarak anılmaya devam ediliyor.

Senegal'in başkenti Dakar'a 2 kilometre uzaklıktaki Goree Adası, 200 yıl öncesine kadar köle ticareti merkezi olarak kullanılıyordu.

Afrika’dan Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Goree Adası, Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor.

Günümüzde UNESCO korumasında olan ve sömürgecilik tarihine tanıklık etmek isteyen ziyaretçileri kendisine çeken adanın adı, yaşanan acı olaylar nedeniyle 'utanç' ile anılıyor.

UTANÇ ADASINA BİNLERCE KİŞİ GİDİYOR

Mimari yapıları, heykelleri, eski sömürgecilerin isimlerini taşıyan sokakları ve kolonyal döneme ait taşıdığı izleri ile "Utanç Adası”, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Goree Adası, Avrupa ve ABD'ye köle olarak satılan milyonlarca Afrikalı'nın yaşadığı trajediyi, bugün turizm ve sanatla dünyaya haykırıyor.

AFRİKALILARIN UĞRADIĞI MUAMELEYİ GÖRÜYORLAR

Yerli yabancı çok sayıda turist, Afrikalıların uğradığı insanlık dışı muamelenin sembol ismi haline gelen Kunta Kinte'nin de tutsak olarak bekletildiği Goree Adası'nda her yıl 29 Mayıs'ta başlayan ve üç gün süren "Goree Regards sur cours" Festivali'ne katılıyor.

İki asır önce Afrika’dan Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Goree Adası, Senegal'in başkenti Dakar'ın 2 kilometre açıklarında Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor. Günümüzde UNESCO korumasında olan ve sömürgecilik tarihine tanıklık etmek isteyen ziyaretçileri kendisine çeken ada, mimari yapıları, heykelleri, eski sömürgecilerin isimlerini taşıyan sokakları ve kolonyal döneme ait taşıdığı izleri ile "Utanç Adası” olarak anılmaya devam ediyor.