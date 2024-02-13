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Senegal'de olası sokak olaylarını engellemek için mobil veri kesildi

Senegal'de olası sokak olaylarını engellemek için mobil veri kesildi Ülke genelinde 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesine tepki olarak çıkabilecek sokak olaylarını önlemek için ülkede mobil veri bağlantısı kesildi.