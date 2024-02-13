Senegal'de olası sokak olaylarını engellemek için mobil veri kesildi
AA

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki kriz nedeniyle 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmuş ve bu kararı başta sivil toplum olmak üzere birçok kesimden tepki çekmişti.

Senegal'de İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada kamu düzenini bozacak nefret mesajlarının ve olası sokak eylemlerinin önüne geçmek adına mobil verinin geçici süreliğine kesildiği duyuruldu.

Eylemler yasaklandı

Seçimin 15 Aralık'a ertelenmesinin ardından 20 cumhurbaşkanı adayından 13'ünün desteklediği "Aar Sunu Election (Seçimimizi koruyalım)" isimli ortak bir kolektifin, bugün düzenleyeceği eylem de güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesini protesto etmek için 9 Şubat'ta ülke çapında düzenlenen gösterilerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanmış, polis sık sık göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.

3 kişi ölmüştü

Ülke çapındaki gösterilerde 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)