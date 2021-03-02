Sergey Lavrov: ABD yaptırımları karşılıksız kalmayacak

Lavrov, Rus muhalif Navalny'nin hapis cezasına çarptırılması nedeniyle ABD’den gelen yaptırımların karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un Moskova'da gerçekleşen görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Lavrov Rusya’ya yönelik olası yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin hapis cezasına çarptırılması nedeniyle, Rusya'ya karşı ABD tarafından tek taraflı ve gayrimeşru yaptırımların uygulandığı kaydedildi.

“SEBEPSİZ YAPTIRIM UYGULUYOR”

Lavrov, "Amerikalı meslektaşlarımız ve onlardan örnek alan Avrupa Birliği, her zaman sebepsiz yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullandı.

“KESİNLİKLE TEPKİ VERECEĞİZ”

Lavrov ABD’nin yaptırımlarına yönelik,”Kesinlikle tepki vereceğiz. Diplomasi kurallarını kimse iptal etmedi. Diplomasi kurallarından biri de mütekabiliyettir."dedi.

"DİPLOMATİK ARAÇLAR İLE ÇÖZÜLMELİ"

Açıklamalarında Afganistan konusuna değinen Lavrov, meselenin siyasi ve diplomatik araçlar ile çözülmesi gerektiğini belirtti .

Ayrıca ‘Sputnik V’ aşısının Özbekistan’da üretimine başlatılmasının önemini vurguladı.

KOFERANS DÜZENLECENEK

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda temmuz ayı içerisinde ülkesinde, Orta ve Güney Asya bölgeleri arasında bağların güçlendirilmesini hedefleyen bir konferans düzenleneceğini söyledi.

“BARIŞ VE İSTİKRARI SAĞLAYACAK”

Bu konferansa Afganistan’ın da katılmasını umduğunu söyleyen Kamilov, "Bu, Afganistan ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve Afganistan'ın bölgedeki ekonomik süreçlere katılmasına yardımcı olacak ve bölgedeki barış ve istikrarı sağlayacak." dedi.