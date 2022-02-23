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    Sergey Lavrov: Antonio Guterres, Batı'nın baskısı altında

    Rus Bakan, BM Genel Sekreteri'nin Moskova'ya karşı takındığı tavra sert tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 14:17
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    Sergey Lavrov: Antonio Guterres, Batı'nın baskısı altında

    Rusya, Ukrayna krizindeki tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e tepki gösterdi.

    Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'ta iki ayrı bölgenin bağımsızlığını tanımaya ilişkin kararının ardından Moskova'yı "barışı koruma kavramını saptırmakla" suçlamıştı.

    "BATI'NIN BASKISINA AÇIK" YORUMU

    BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelen Lavrov, "Temsil ettiğiniz BM Genel Sekreteri'nin Batı'nın baskısına açık olduğu ortaya çıktı ve son zamanlarda BM Şartı'ndaki statüsü ve yetkisiyle bağdaşmayan bazı açıklamalar yaptı." dedi.

    Lavrov, Moskova'nın açıklamalara ilişkin değerlendirmesini Guterres'e ilettiğini kaydetti.

    "HİÇBİR ZAMAN DESTEK İFADE ETMEDİ"

    TASS'ın haberine göre, Rus Bakan ayrıca, Guterres'in, "Minsk Anlaşmaları'nın ve aynı konudaki BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasının gerekliliğine hiçbir zaman destek ifade etmediğini" dile getirdi.

    BM Genel Sekreteri Guterres, daha önce yaptığı açıklamada, Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlıklarının tanınması kararını eleştirmiş, Donbas'taki Rus askerlerini "barış gücü" olarak görmeyeceğini söylemişti.

    Sergey Lavrov: Antonio Guterres, Batı nın baskısı altında #1


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