Sergey Lavrov, nükleer güçlerin olası çatışması konusunda uyardı Lavrov, "Dünyanın en büyük iki nükleer gücünün çatışmasına neden olacak olay, ciddi riskler ortaya çıkarır" dedi.

ABD ile Rusya arasında şimdi de insansız hava aracı krizi yaşanıyor.

Karadeniz'de düşürülen ABD'ye ait MQ-9 Reaper İHA, bölgede gerilimi tırmandırdı.

Washington Rusya'yı suçlarken, Moskova iddiaları kabul etmedi. Son açıklama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

"Amerikan tarafı provokasyon peşinde"

Lavrov, Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında, düşen İHA'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin "özel askeri operasyon" için Rusya'nın Karadeniz'de uçuşa kısıtlanmış bölgeler ilan etmesini görmezden geldiğini belirten Lavrov, "Amerikan tarafı, çatışmacı yaklaşımlarını tırmandırmak için sürekli olarak bir tür provokasyon aramaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İki nükleer gücün çatışmasına neden olacak olay..."

Bu yaklaşımın kötü olduğuna işaret eden Lavrov, ABD tarafının sürekli stratejik istikrarla ilgilenen sorumlu ülke olduklarını dile getirdiğini, ancak Amerikalı yetkililerin eylemlerinin sözleriyle uyuşmadığını ifade etti ve ekledi:

Küresel güvenlik için dünyanın en büyük iki nükleer gücü, iki büyük devletin çatışmasına neden olacak herhangi bir olay her zaman ciddi riskler ortaya çıkarır.

Karadeniz'de düşürülen ABD İHA'sı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA’nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.