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    Sergey Şoygu, Vladimir Putin'e Mariupol’un alındığını iletti

    Sergey Şoygu, Vladimir Putin'e Mariupol’un alındığını iletti

    Rusya tarafından yapılan son açıklamaya göre; Ukrayna'nın Mariupol kenti ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:18
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    Rusya, müzakere sürecinin uzamasıyla Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini sürdürüyor.

    24 Şubat sabahı başlayan savaşın en yoğun sürdüğü bölgelerden biri olan Mariupol kenti bir süredir risk altındaydı.

    Bu sabah saatlerinde ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan kritik bir açıklama geldi.

    Rus ordusu Mariupol'u aldı

    Kremlin Sarayı'nda Rus Lider Vladimir Putin'le bir araya gelen Sergey Şoygu, son operasyonlarla Mariupol’de kontrol sağlandığını söyledi.

    Haberi alan Putin ise Şoygu'yu tebrik etti.

    Sergey Şoygu, Vladimir Putin e Mariupol’un alındığını iletti #1

    "Fabrikaya baskın yapılmayacak"

    Şoygu, Azovstal'daki çelik fabrikasından 1478 savaşçının teslim olduğunu ancak 2 binden fazla kişinin hala saklandığını; 142 binden fazla sivilin tahliye edildiğini; fabrikanın güvenli şekilde ablukaya alındığını aktardı.

    Bunun üzerine yeni bir emir veren Putin, "Mariupol'deki endüstriyel bölgeye baskın yapmaya gerek yok, tesislere baskın planlarını iptal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sergey Şoygu, Vladimir Putin e Mariupol’un alındığını iletti #2

    "Teslim olanların can güvenliği sağlanacak"

    Mariupol'de kontrolün sağlanmasının başarı olduğu söyleyen ve silah bırakan Ukraynalı güçlere iyi muamele yapılmasını isteyen Putin, "Rusya, Azovstal tesislerini terk eden Ukrayna güçlerinin hayatını garanti ediyor. Onlara saygıyla davranılacak." dedi.

    Sergey Şoygu, Vladimir Putin e Mariupol’un alındığını iletti #3


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