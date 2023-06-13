Seul'de dünyanın en yüksek 5. binasına ekipmansız tırmandı Seul'deki Lotte World Tower'a ekipmansız tırmanan İngiltere vatandaşı, görevliler tarafından fark edilmesinin ardından 72. katta durdurularak gözaltına alındı.

İHA

İngiliz uyruklu serbest tırmanışçı George King-Thompson, 555 metre yüksekliğiyle dünyanın 5. en yüksek binası olarak bilinen Güney Kore'nin başkenti Seul'deki 123 katlı Lotte World Tower'a ekipmansız olarak tırmanma girişiminde bulundu.

42. katta bulunan bir güvenlik görevlisinin bina cephesine tırmanan Thompson'ı fark etmesinin ardından polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olaya müdahale eden Songpa İtfaiyesi, şahsın binanın cephe bakımı için kullanılan platforma alınarak kurtarıldığını açıkladı.

72. katta yakalandı

72. kata kadar ulaşmayı başaran 24 yaşındaki Thompson, itfaiye ekiplerince durdurulduktan sonra polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Tırmanışlarını sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyuran King-Thompson, 2019'da kendi ülkesindeki en yüksek gökdelen olan The Shard'a tırmandıktan sonra da gözaltına alınmıştı.