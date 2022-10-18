Seul'deki müsabakaya başörtüsüz katılan İranlı kadın sporcu: Düşürdüm, özür dilerim

İranlı kaya tırmanışçısı Elnaz Rekabi, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın finalinde başörtüsüz yarışması için "kaza" dedi.

İran'da "başörtüsü kurallarına uymadığı" için gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken İranlı kadın sporcunun 16 Ekim'de Seul'de düzenlenen müsabakanın final turunda başörtüsü olmadan yarışması dikkati çekti.

Muhalif kaynaklar, ülkedeki protestolara destek olarak yorumlanan bu durum sonrasında Elnaz Rekabi'nin ülkeye dönmesinin ardından gözaltına alınacağını öne sürdü.

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Rekabi'nin cep telefonu ve pasaportuna el konulduğu iddiası

AA'nın aktardığına göre ,İngiltere merkezli Farsça yayın yapan medya kuruluşları, müsabakadan sonra Rekabi'den haber alınamadığını iddia etti.

BBC Farsça, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Seul'deki İranlı yetkililerin Rekabi'nin cep telefonu ve pasaportuna el koyduğunu aktardı. Rekabi'nin ülkeye dönüşünün daha önce çarşamba olarak planlandığı ancak bunun erkene alındığı ileri sürüldü.

İran'ın Seul Büyükelçiliği iddiaları reddetti

İran'ın Seul Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yazılı açıklamasında, söz konusu iddiaları yalanladı.

Açıklamada, "Elnaz Rekabi, ekibin diğer üyeleriyle birlikte 18 Ekim 2022 sabahı erken saatlerde Seul'den İran'a hareket etti. Büyükelçilik, Elnaz Rekabi ile ilgili tüm yalan ve sahte haberler ile dezenformasyonları şiddetle reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Rekabi, müsabakada başörtüsü takmamasının kasıtlı olmadığını açıklayarak özür diledi

Kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Rekabi, iddiaların ardından Instagram hesabından paylaştığı mesajında, Seul'deki müsabaka sırasında başörtüsü takmamasının "kasıtsız" olduğunu ifade ederek, bu durumun müsabaka esnasındaki "kötü planlama" ve "öngörülemez şekilde tırmanmaya çağrılmasından" kaynaklandığını belirtti.

İran ekibiyle ülkeye dönmek üzere yola çıktığını kaydeden Rekabi, endişelere neden olduğu için İran kamuoyundan özür diledi.

Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu: Durumundan tamamen haberdarız

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu ise Rekabi'nin durumundan "tamamen haberdar" olduklarını ve kendisi hakkında İran Dağcılık Federasyonu ile temasa geçildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Rekabi ile ilgili çok fazla bilgi var ve federasyon olarak gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Anladığımız kadarıyla İran'a geri dönüyor ve ülkesine vardığında durumunu izlemeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.