Sevim Dağdelen Türkiye'ye yasağın kalkmasından rahatsız

Almanya'nın Türkiye'deki 4 ile seyahat uyarısını kaldırmasına, Sol Partili Sevim Dağdelen tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınının Türkiye ve Avrupa'da kontrol altına alınmasının ardından, tedbir amaçlı durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

Turizm sezonunun da açılmasıyla hava trafiğinde yoğunluk başladı.

Avrupa ülkeleri de tatil için vatandaşlarına güvenli olmayan ülkeler için seyahat uyarısı verdi.

ALMANYA SEYAHAT UYARISINI KALDIRDI

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmadığı ülkelere vatandaşlarını göndermek istemeyen Alman hükümeti, Türkiye'de vaka ve vefat sayılarının düşmesiyle Türkiye'yi güvenli seyahat listesine aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan açıklamayla Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısı kaldırıldı.

"ALMANYA ERDOĞAN'A BOYUN EĞDİ"

Alınan bu karar, Federal Meclisteki Alman-Türk parlamenterler grubunun başkanı Sol Partili Sevim Dağdelen'i rahatsız etti.

Dağdelen, federal hükümet tarafından alınan son kararı eleştirdi: "Tatil bölgelerinde seyahat uyarısının kaldırılması, Erdoğan'a boyun eğmek anlamına geliyor. Anlaşılan -Türkiye’deki güvenilmeyen rakamlara rağmen- Alman hükümetinin hamle yapması için, sadece Türk bakanların masaya sıkça vurması yeterli oluyor.” ifadelerini kullandı.