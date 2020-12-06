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    Shawn Mendes'ten Camila Cabello itirafı: 5 yıl bekledim

    Beş yıl boyunca reddedilme korkusu yaşadığını ve ısınma süresi geçirdiğini aktaran şarkıcı, bir televizyon kanalı için hazırladığı belgeseldeki tüm şarkılarını sevgilisi için yazdığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 13:00
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    Shawn Mendes'ten Camila Cabello itirafı: 5 yıl bekledim

    Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Shawn Mendes, salgın sürecini meslektaşı ve sevgilisi Camila Cabello ile birlikte geçiriyor.

    Access Hollywood'a konuşan 22 yaşındaki şarkıcı, sevgilisiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu.

    Sevdiğini söyleyebilmek için beş yıl beklediğini açıklayan Mendes, "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor. Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım." dedi.

    TÜM ŞARKILARINI ONA YAZDI

    Kanadalı şarkıcı, bu kadar uzun süre beklemesinin nedenini ise Cabello tarafından reddedilme korkusu olduğunu dile getirdi.

    Mendes, o dönemlerde sevgilisine duyduğu aşkı açıklamaya kendini hazır hissetmek için beş yıl ısınma süresi geçirdiğini aktararak, bir televizyon kanalı için hazırladığı belgeselde de yazdığı bütün şarkıların sevgilisi için olduğunu ifade etti.

    Shawn Mendes ten Camila Cabello itirafı: 5 yıl bekledim #1

    Shawn Mendes ten Camila Cabello itirafı: 5 yıl bekledim #2

    Shawn Mendes ten Camila Cabello itirafı: 5 yıl bekledim #3

    Shawn Mendes ten Camila Cabello itirafı: 5 yıl bekledim #4

    Shawn Mendes ten Camila Cabello itirafı: 5 yıl bekledim #5

    Shawn Mendes ten Camila Cabello itirafı: 5 yıl bekledim #6

    Shawn Mendes ten Camila Cabello itirafı: 5 yıl bekledim #7

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