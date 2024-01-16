Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan petrol sevkiyatını durdurdu Petrol şirketi Shell, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı.

İHA

Yemen'deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, Shell adlı bir petrol şirketi daha güvenlik önlemleri kapsamında Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirdiği tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı.

"Saldırı sonrası kirlenme riski var, mürettebat güvenliği yok"

Konuya dair kaynaklara göre, Shell'in aldığı bu karar, bölgede gerçekleşebilecek bir saldırının ciddi bir petrol sızıntısına yol açma potansiyeli taşıması ve aynı zamanda gemi mürettebatının güvenliğini koruma amacını taşıdığı belirtildi.

BP de sevkiyatlarını durdurmuştu

Bu gelişme, geçtiğimiz ay İngiliz petrol şirketi BP'nin benzer bir nedenle Kızıldeniz'deki sevkiyatlarını geçici olarak durdurma kararı almasının ardından gerçekleşti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)