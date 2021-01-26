Şi Cinping, yeni soğuk savaşa karşı uyardı

Davos'a katılan Çin Devlet Başkanı, açık dünya ekonomisini savundu. Şi, küresel çatışmanın herkese zarar vereceğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, küresel liderleri "yeni bir Soğuk Savaş" başlatmaya karşı uyardı, koronavirüs salgını karşısında "birlik" çağrısı yaptı.

Salgın nedeniyle bu yıl dijital ortamda düzenlenen Davos Zirvesi'ne video bağlantısıyla katılan Şi, "Küçük klikler inşa etmek veya yeni bir Soğuk Savaş başlatmak, başkalarını reddetmek, tehdit etmek veya korkutmak dünyayı yalnızca bölünmeye itecektir." dedi.

Şi'nin sözleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın "Çin’in artan etkisine karşı koymak için" küresel ittifakları yeniden harekete geçireceği söylentilerinin ardından geldi.

"ÇATIŞMA, REFAHI ORTADAN KALDIRIR"

Biden Davos'a katılmazken, yerine ABD'nin iklim elçisi John Kerry'yi Washington'ı temsil etmekle görevlendirdi.

Çatışmanın ulusların çıkarlarına zarar vereceğini dile getiren Çin Devlet Başkanı, bu durumun insanların refahını ortadan kaldıracağını söyledi ve salgına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.

"AÇIK DÜNYA EKONOMİSİ İNŞA ETMELİYİZ"

Şi Cinping, 2017'de Davos'ta serbest ticareti ve küreselleşmeyi savunmasından bu yana foruma ilk kez katılıyor.

Konuşmasının devamında Şi, "Açık dünya ekonomisi inşa etmeliyiz. Ticaret, yatırım ve teknolojik alışverişin önündeki engelleri kaldırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre Çin, geçen yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYİH) yüzde 2,3 artış gördü. Bu, 1976'dan beri en düşük büyüme oranı olarak kayıtlara geçti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

Pekin'in iklim değişikliğiyle mücadeledeki taahhütlerinden söz eden Çinli lider, 2030'a kadar karbon emisyon oranını yüzde 65'e düşürme ve 2060'a kadar nihayet bunu sıfırlama hedefini yineledi.

"Bu hedeflere ulaşmak, Çin için muazzam sıkı çalışma gerektirecek." diyen Şi, ancak tüm insanlığın çıkarları söz konusu olduğunda Çin'in öne çıkmasının gerektiğine inandıklarını sözlerine ekledi.