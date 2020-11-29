Sidney'de sıcaklık rekoru kırıldı

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Avustralya'nın Sidney şehrinde gece saatlerinde rekor dereceler kaydedildi.

Avustralya'da halk, son dönemde sıcak hava nedeniyle zor günler geçiriyor.

Sidney şehrinde kasım ayındaki en yüksek sıcaklık kaydedildi. Şehirdeki minimum gece sıcaklığı saat 01.00 sularında 25.4 santigrat derece olarak ölçüldü.

REKOR SICAKLIĞA KARŞI SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

The Guardian'ın haberine göre, söz konusu sıcaklık saat 04.30'da 30 santigrat dereceye ulaştı. Daha önce kaydedilen rekor düzeydeki sıcaklık, 1967 yılında 24.8 santigrat olarak gerçekleşmişti.

Sıcaktan bunalanlar, çareyi kendilerini sulara bırakmakta buldu.

Sidney'de en sıcak kasım gecesi kaydedildi ViDEO

45 NOKTADA YANGIN

Pazar günü Sidney'deki hava sıcaklığı 42.6 santigrat dereceye ulaşırken, ülkenin Yeni Güney Galler eyaleti yangın tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İtfaiye ekipleri, 45 noktada çıkan orman yangınlarına müdahale için havadan ve karadan harekete geçti.

2019-2020 yıllarındaki yangınlarda, 24 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, 3 binden fazla ev zarar görürken, en az 33 kişi hayatını kaybetmişti.

YENİ SICAK HAVA DALGASI UYARISI

Yetkililer, sıcak hava dalgasının salı gününden itibaren yeniden etkili olacağı yönünde uyardı.

Ülkedeki Meteoroloji Bürosu, Yeni Güney Galler ve Queensland'in güneydoğusunda sıcak havanın 5-6 gün süreceğini tahmin ediyor.

"GEÇEN SENEKİ YIKICI DÖNEMDEN BU YANA İLK KEZ..."

Kırsal İtfaiye Teşkilatı (RFS) üyesi Peter McKechnie, halktan yangına karşı planlar konusunda hazır olmalarını istedi.

McKechnie, "Geçen yılki yıkıcı dönemden bu yana ilk kez, yaygın bir yangın tehlikesi görüyoruz." dedi.