Şifa Hastanesi hemşireleri Sair ve Esma evlendi Sair Debabeş ve Esma Caber çifti, 1 yıldan fazla süren nişanlılık sürecinin ardından dünyaevine girdi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun saldırılarına rağmen, Gazze'de hayat zor da olsa devam ediyor.

Çok sayıda Filistinli, saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Gazze kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okuluna sığınanlar arasında iki hemşire de var.

Hastanede dünyaevine girdiler

Şifa Hastanesi hemşireleri Sair Debabeş ve Esma Caber çifti, 1 yıldan fazla bir süre nişanlı kaldı.

Bu sürecin sonunda evlilik kararı alan Sair ve Esma, dünyaevine girdi. Hastanede düzenlenen törene çiftin mesai arkadaşları da eşlik etti.