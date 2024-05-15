Sıfır Atık projesine birincilik ödülü verildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık projesi, daha yeşil bir dünya hedefine oldukça katkı sağlıyor.

Emine Erdoğan'ın hassasiyetiyle bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) tarafından birincilik ödülüne değer görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ödülü Emine Erdoğan adına aldı.

Özhaseki paylaştı

Portekiz'de düzenlenen ödül törenine katılan Özhaseki, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özhaseki paylaşımında,

"Saygıdeğer @EmineErdogan Hanımefendi'nin yüksek çevre hassasiyeti ile tüm dünyada bir marka hâline gelen #SıfırAtık, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) tarafından birincilik ödülüne değer görüldü.







Atıkların geri dönüşümünde ve iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir hareket hâline gelen "Sıfır Atık"ın AKDENİZ-PA Ödülünü; çevre projelerimizde bizleri her daim destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ve Sıfır Atık'ın tüm dünyaya, 7'den 70'e tüm insanlara yayılmasını sağlayan Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi adına Dünya İklim Günü'nde aldık.



#OrtakEvimizDünyamızın yarınları için sadece ulusal değil küresel boyutta gayret gösterilmeli; çocuklarımızın daha sağlıklı, temiz ve yeşil bir dünyada yaşayabilmeleri için ertelemeden, üşenmeden, bahaneler üretmeden iklim değişikliğiyle mücadele etmeliyiz.







Bu kararlılıkla, tüm dünyanın örnek alıp saygı duyduğu #SıfırAtık Hareketimizi daha da büyütecek; sağlam ve güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.."