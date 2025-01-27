Siggy Flicker, Donald Trump'ın bilinmeyenlerini anlattı

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Amerika'da yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın bilinmeyenleri ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olan Siggy Flicker, Alman basınına konuştu.

Siggy, "Trump krallar gibi yaşıyor" derken, özellikle seyahat sırasında benimsediği kurallara da değindi.

Trump ile 2017 yılında seçim kampanyası sırasında tanıştığını anlatan Flicker, ABD Başkanı'nın özel jetinde çok rahat olduğunu ve önünde dev bir televizyon bulunduğunu söyledi.

Ayrıca, Trump'ın büyük bir müzik aşığı olduğunu aktardı.

"OPERA DİNLEYEREK SEYAHAT EDİYOR"

Flicker, “Operadaki Hayalet onun favorisi. Her seyahatimizde müzikaldeki şarkılardan birini çalıyordu.” dedi.

Trump'ın Sinead O'Connor'ın "Nothing Compares 2 U" isimli şarkısını ve Guns N' Roses'dan November Rain'i sevdiği belirtilirken ayrıca James Brown'dan I Feel Good'u da sık sık çaldığı belirtildi.

"ALKOL TERCİH ETMİYOR"

Alkollü içeceklerin servis edilmediği uçakta fındık, cips ve şekerlemelerin de olduğu kaydedildi. Flicker, "Dönüş yolunda mutlaka McDonald's oluyor" dedi.

"UÇAKTA BİR KOLTUK BOŞ OLUYOR"

Flicker, "Trump'ın kendisine ait bir koltuğu var ve evrakları da hemen yanında. Ancak karşısındaki koltuk her zaman boş kalıyor, çünkü orası First Lady Melania Trump'ın koltuğu.

Uçsa da uçmasa da kimse onun koltuğuna oturmuyor ve yanındaki koltuk her zaman boş kalıyor" dedi.

Flicker, Trump ile görüşmek isteyenlerin yanına oturabildiğini dile getirdi.