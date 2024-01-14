SİHA'lardan nokta atışı operasyon: PKK'nın Rakka'daki sözde merkezi vuruldu Türk SİHA'ları, Rakka'daki sözde iç güvenlik merkezini tam isabetle vurdu. Operasyon sonrası oluşan tahribat objektiflere yansıdı.

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Terör örgütü PKK ve uzantılarına, nokta atışı operasyonlarla adeta nefes aldırılmıyor.

Türkiye, Irak ve Suriye'deki harekatlarını kararlılıkla yürütmeye devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesine yönelik son alçak saldırıların ardından, operasyonlar hız kesmeden sürdürülüyor.

PKK'nın sözde merkezi vuruldu

Silahlı insansız hava araçları (SİHA), Suriye'nin Rakka şehrindeki PKK'nın sözde merkezini yerle bir etti.

Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da teröristler tarafından "iç güvenlik merkezi" olarak kullanılan yer hedef alındı.

Hedeflere nokta atışı operasyon

Nokta atışı operasyon sonucu hedefler başarıyla imha edilirken, o anlara ilişkin kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Bu gelişme, MİT'in, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdiği bir dönemde kayıtlara geçti.

Terör örgütünde panik havası

Terör örgütü mensuplarının, Türkiye'nin kararlılığı ve belirlenen hedeflere yönelik tam isabetli operasyonları nedeniyle panik içinde olduğuna dikkat çekiliyor.

SİHA'ların üstün operasyonel kabiliyetleri karşısında teröristlerin çaresiz kaldığına vurgu yapılıyor.