Silah fabrikalarını denetleyen Kim Jong-Un hedefe atış yaptı Silah fabrikalarını denetlediği sırada keskin nişancı tüfeği ile atış yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un neşeli halleri dikkat çekti.

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İHA

Dünyanın en kapalı yönetimlerinden biri olan Kuzey Kore, sık sık ülkenin lideri Kim Jong-Un'un görüntüleriyle gündeme geliyor.

Kim Jong-Un da genellikle askeri faaliyetlerle gündem oluyor.

Kim, cumartesi ve pazar günü ülkenin silah üretim fabrikalarında denetlemelerde bulundu.

Tüfekle atış yaptı

Üretim süreçlerinin modernizasyonu hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, geliştirilen bir keskin nişancı tüfeği ile deneme atışı yaparak hedefi 12’den vurdu.

Kamyon kullandı

Ayrıca 240 mm'lik çoklu roketatar sistemlerini inceleyen Kim, roketatar rampası ile donatılmış bir askeri kamyonu kullandı.

Ülkenin savunma sanayii kuruluşlarına ve Kore Halk Ordusu'na (KPA) mühimmat üretiminde “tek vücut olma” ve savaş hazırlıklarını hızlandırma talimatı veren Kim, kritik ekipmanların modern ve seri bir şekilde üretiminin önemini vurguladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)