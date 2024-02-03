Şili'de orman yangınları: 19 kişi hayatını kaybetti Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde başlayan ve yayılan orman yangınlarında 19 kişi yaşamını yitirdi.

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AA & Ensonhaber

Valparaiso ve Vina del Mar kıyı kentlerinde meydana gelen bir dizi yangın, Şili'yi etkisi altına aldı.

19 kişi can verdi

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangınlarla ilgili düzenlediği basın toplantısında ölü sayısının artabileceğini belirterek, "Şu ana kadar 19 kişi hayatını kaybetti, ancak ölü sayısının artmasından endişe duyuyoruz. Başka bölgelerde de kayıplar olabilir" ifadelerini kullandı.

Yangınlarda kasıt şüphesi var

Toha, bazı yangınların kasıtlı olarak başlatılmış olabileceğine dair şüphelerini dile getirirken, şu ana kadar 43 bin hektarın kül olduğunu açıkladı.

Yangın bölgelerinde OHAL ilan edildi

Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." ifadesini kullandı.

"Felaketten etkilenenleri yalnız bırakmayacağız"

Bir başka paylaşımın da da Boric, orman yangınlarıyla mücadelede tüm teknik ve insan kaynağına sahip olduklarını belirterek, felaketten etkilenenleri yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Penuelas Gölü Doğal Parkı da yanıyor

Şili basınında çıkan haberlerde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı bildirildi.

Bazı kasabalar tahliye ediliyor

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 27 kişi yaşamını yitirmişti.