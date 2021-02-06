Şili polisi jonglörü sokak ortasında öldürdü, ortalık karıştı

Panguipulli kentinde polisin kimlik göstermeyi reddeden bir jonglörü cadde ortasında silahla vurarak öldürmesinin ardından patlak veren protestolarda göstericiler belediye binasını ateşe verdi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Panguipulli kentinde toplumsal olaylara müdahale eden "Carabineros" adlı güvenlik gücüne bağlı polisin trafik ışıklarında gösteri yapan ve kimlik göstermeyi reddeden bir jonglörü (sirk sanatçısı) 3 el ateş ederek öldürmesi protestoların fitilini ateşledi.

Yaşanan olayın ardından polise tepki gösteren protestocular sokaklara döküldü.

BELEDİYE BİNASINI YAKTILAR

Polis karşıtı slogan atan protestocular, barikat kurarak polisle çatıştı. Protestolar sırasında kamu binaları hedef alınırken, Panguipulli belediye binası ve yerel bir polis merkezi ateşe verildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, belediye binasının alev alev yandığı görüldü.

Şili polisi jonglörü sokak ortasında öldürdü, göstericiler belediye binasını ateşe verdi İZLE

“MEŞRU MÜDAFAA”

Trafik ışıklarında akrobatik gösteri yapan jonglör, polislere direnince silahla vurulmuştu. Geçimini yaptığı gösteriyle sağlayan jonglörün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise 3 el ateş açan polisin müdahalesinin "meşru müdafaa" olarak değerlendirildiği ifade edilmişti.