Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.32
0.08%
9ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 9 C

    Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem

    Güney Amerika ülkesi Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 22.11.2020 - 05:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin orta kesimindeki Maule eyaletine bağlı Constitucion şehrinin 99 kilometre kuzey batısında denizde olduğunu açıkladı.

    CAN VE MAL KAYBI YOK

    Şili basınındaki haberlere göre, ülkenin Coquimbo, Valparaiso, O’Higgins, Nuble, Bio Bio, La Araucania ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitana bölgelerinde de hissedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

    Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

    Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir