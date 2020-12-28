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    Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem

    Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 28.12.2020 - 01:24
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    Şili'de 6.8 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 10 kilometre derinlikte denizde meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Corral bölgesinin 141 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

    Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

    CAN VE MAL KAYBI YOK

    Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi, şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmediğini, temel hizmetlerin ve altyapının olumsuz etkilenmediğini duyurdu.

    Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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