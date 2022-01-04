Şili’nin başkenti Santiago'da arı yetiştiricilerinin Devlet Başkanlığı Sarayı önünde gerçekleştirdikleri protestoya müdahale eden 7 polisi arı soktu.

Şili’nin başkenti Santiago'da arı yetiştiricileri, son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekerek hükümete arı üretimine daha fazla destek çağrısı yapmak üzere Devlet Başkanlığı Sarayı'nın önünde protesto gerçekleştirdi.

Arıcılar sarayın önündeki yola kovanlarını dizerek yolu trafiğe kapattı. Başkanlık sarayının önündeki yola içinde yaklaşık 10 bin arı bulunan 60 kovan yerleştiren arı yetiştiricileri, yoldan geçenler arasında paniğe yol açarken, polis ekipleri olaya müdahale etti.

Polis, protestoculara yaptıkları eylemin halk sağlığını tehlikeye attığı için doğru bir yöntem olmadığını ifade ederek kovanların toplanmasını istedi. Ancak protestoculardan bazıları polisin isteğine karşı gelince 4 kişi gözaltına alındı.

7 POLİSİ ARI SOKTU

Protesto sırasında kovanları kaldırmak isteyen 7 polisi ise arı soktu. Polisten yapılan açıklamaya göre, arı sokan polislerden bazıları hastaneye kaldırıldı. Diğer polisler olay yerindeki kovanları kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı.

Arı yetiştiricileri, arıların ölmesinin sadece kendileri için değil, tüm dünya için felaket anlamına geldiğini ifade ederek hükümetin bal fiyatlarını yükseltmesini ya da desteği artırmasını istiyor.

Şili’de arıcıların protestosuna müdahale eden polisleri arı soktu VİDEO