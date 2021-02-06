Şili'de geçimini trafik ışıklarında yaptığı gösterilerle sağlayan jonglörün, kimlik kontrolüne direnmesi sonucu polis kurşunuyla can vermesi nedeniyle başlayan protestolarda belediye binası yakıldı.

Şili'nin Panguipulli şehrindeki trafik ışıklarında yaptığı akrobatik gösterilerle geçimini sağlayan jonglör, güvenlik güçlerinin kimlik kontrolüne direndiği ve gösteride kullandığı büyük bıçaklarla kendisine silah doğrultan polisin üzerine koştuğu esnada üç el ateş edilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Jonglörün ölüm anının kaydedilip görüntünün basında ve sosyal medyada sıkça paylaşılması ülkede gündem olmuş ve halkın tepkisini çekmişti.

Şili'de bir jonglörün polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından şehir karıştı VİDEO









BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, polisin jonglöre ateş etmesi "meşru müdafaa" olarak değerlendirilirken Şili hükümeti, olayın soruşturulması için gerekli tüm delillerin savcılığa teslim edilmesi talebinde bulundu.



Ülkenin güneyindeki Los Rios bölgesine bağlı Panguipulli şehrinde jonglörün ölümünün ardından başlayan protestolarda Panguipulli Belediye binası ateşe verildi.

Şehirde gün içinde devam eden protestolarda da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında ufak çaplı arbedeler yaşandı.

DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞEN OLAY FİTİLİ ATEŞLEMİŞTİ

Ülkede 2 Ekim 2020'de düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 16 yaşındaki gencin polis tarafından en az 5 metre yükseklikteki köprünün üzerinden dere yatağına atılmasını içeren görüntüler halkta öfke uyandırmıştı. Görüntülerdeki polis tutuklanmış, "cinayete teşebbüs"le suçlanmıştı.

Şili'de genellikle toplumsal olaylara müdahale eden "Carabineros" isimli güvenlik gücü birimleri, ülkede bazı kesimler tarafından sert tutumu nedeniyle sıkça eleştirilerin odağında bulunuyor.