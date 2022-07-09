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    Şili’de meteor düşerken gökyüzü aydınlandı

    Şili’nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi. Bu anlara tanıklık edenler, gök gürültüsü gibi bir ses duyduklarını ifade etti.
    • 09.07.2022 - 16:08
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    Şili’de meteor düşerken gökyüzü aydınlandı

    Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da gece saatlerinde meteor görüntülendi.

    Meteorun düştüğü anlar kameraya yansırken, gökyüzü aydınlandı.

    Gök taşı olduğu doğrulandı

    Concepcion Üniversitesi'nden bilim insanları da bunun dünya atmosferine giren gök taşı olduğunu doğruladı.

    Gök gürültüsü gibi ses duyuldu

    İHA’nın haberine göre kent sakinleri ise meteorun geçtiği sırada gök gürültüsü gibi bir ses duyduğunu ifade etti.

    Şili'de meteor gökyüzünü aydınlattı VİDEO

    Şili’de meteor düşerken gökyüzü aydınlandı #1

    Şili’de meteor düşerken gökyüzü aydınlandı #2

    Şili’de meteor düşerken gökyüzü aydınlandı #3


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