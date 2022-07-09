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Şili’de meteor düşerken gökyüzü aydınlandı

Şili’de meteor düşerken gökyüzü aydınlandı

Şili’nin başkenti Santiago'da gece, gökyüzünü aydınlatan meteor görüntülendi. Bu anlara tanıklık edenler, gök gürültüsü gibi bir ses duyduklarını ifade etti.