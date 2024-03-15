Şili'de orman yangını: 20 ev kül oldu

İHA
Şili’nin merkezindeki Valparaiso bölgesinde çarşamba akşamı çıkan orman yangınları, evlere sıçradı.
Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) kırmızı uyarı verirken, bazı bölgeler tahliye edildi.
2 kişi öldü, 20 ev kullanılmaz hale geldi
Yetkililer bir evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise yaptığı açıklamada, bölgedeki yangında 20 evin küle döndüğünü ifade etti.
Şubat'taki yangınlarda 8 binden fazla ev yandı
Öte yandan, Valparaiso'da Şubat ayı başlarında çıkan orman yangınlarında 134 kişi hayatını kaybetmiş, 8 binden fazla ev yıkılmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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