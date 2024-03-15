Şili'de orman yangını: 20 ev kül oldu Valparaiso bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 kişi yaşamını yititirken, 20 ev küle döndü.

İHA

Şili’nin merkezindeki Valparaiso bölgesinde çarşamba akşamı çıkan orman yangınları, evlere sıçradı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) kırmızı uyarı verirken, bazı bölgeler tahliye edildi.

2 kişi öldü, 20 ev kullanılmaz hale geldi

Yetkililer bir evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise yaptığı açıklamada, bölgedeki yangında 20 evin küle döndüğünü ifade etti.

Şubat'taki yangınlarda 8 binden fazla ev yandı

Öte yandan, Valparaiso'da Şubat ayı başlarında çıkan orman yangınlarında 134 kişi hayatını kaybetmiş, 8 binden fazla ev yıkılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)