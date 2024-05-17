Sinagogu kundaklama iddiası: Fransız polisi, şüpheliyi vurarak öldürdü Polise bıçaklı saldırı düzenleyen şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Darmanin, olayın ayrıntılarını paylaştı.

AA

Fransa'nın kuzeyindeki Rouen kentinde ortalık bir anda karıştı. Gerekçe, sinagogu kundaklama girişimi olarak gösterildi.

Saat 06.45'te Rouen'daki sinagogdan duman çıkıyordu. Durum, Fransız polisine bildirildi.

Olay yerine intikal eden polise bıçaklı kişi saldırdı. Bunun üzerine polislerin ateş ettiği kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı: Sinagogu ateşe vermek istedi

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X hesabından yaptığı açıklamada, Rouen'da erken saatlerde polislerin sinagogu ateşe vermek isteyen kişiyi etkisiz hale getirdiğini belirterek, cesaretlerinden dolayı emniyet personelini tebrik etti.

Yangın kontrol altına alındı

Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol da polislere ve yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye erlerine teşekkür etti.

Mayer-Rossignol, olayda şüpheli dışında hayatını kaybeden kimsenin olmadığını, Rouen'daki Yahudi cemaatini desteklediğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)