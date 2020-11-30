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- Singapur'da koronaya yakalanan hamile kadının bebeğinde, antikor oluştu
Singapur'da koronaya yakalanan hamile kadının bebeğinde, antikor oluştu
Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 30.11.2020 - 03:03
Singapur'da 2020 yılının Mart ayında, koronavirüse yakalanan Celine Ng-Chan isimli kadın, 7 Kasım'da doğum yaptı.
BEBEĞİN VÜCUDUNDA ANTİKORA RASTLANDI
Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte koronavirüs antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü.
Koronavirüse yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Kovid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor." dedi.