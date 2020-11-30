Euro
9.3889
0.4%
Dolar
7.8414
0.35%
Altın
450.61
0.24%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
143.512
4.37%
EXEN Coin
8.60
-4.55%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Singapur'da koronaya yakalanan hamile kadının bebeğinde, antikor oluştu

    Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 03:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Singapur'da koronaya yakalanan hamile kadının bebeğinde, antikor oluştu

    Singapur'da 2020 yılının Mart ayında, koronavirüse yakalanan Celine Ng-Chan isimli kadın, 7 Kasım'da doğum yaptı.

    BEBEĞİN VÜCUDUNDA ANTİKORA RASTLANDI

    Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte koronavirüs antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü.

    Koronavirüse yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Kovid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor." dedi.

    Singapur da koronaya yakalanan hamile kadının bebeğinde, antikor oluştu #1

    Singapur da koronaya yakalanan hamile kadının bebeğinde, antikor oluştu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir