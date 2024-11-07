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İHA

Sinop'ta akşam saatlerinde Sinop-Samsun Yolu Çiftlik tüneli mevkiinde bungalov ev taşıyan 34 KZ 6191 plakalı tır Çiftlik Tüneli'ne girdiği esnada üzerindeki bungalov ev tünelin girişine takıldı.

TÜNELDE SIKIŞAN TIRI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Yol trafiğe kapandı. Tünel girişine takılan tırın polis ekipleri kontrolünde geri geri gitmesi sağlandı.

Daha sonra tırın üstündeki bungalov evin çatı kısmı sökülerek tekrardan tünelden geçmesi denendi.

TIR SERVİS YOLUNDAN DEVAM ETTİ

Bungalov evin çatı kısmı söküldüğü halde tünelden geçemeyen tır, servis yolundan yoluna devam etti. Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.