Şinzo Abe hayatını kaybetti

67 yaşındaki Abe, seçim kampanyası sırasında saldırıya uğradı. Abe, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Japonya, eski Başbakan Şinzo Abe'nin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Bir dönem ülkesine liderlik eden Abe, Nara kentinde seçim kampanyası çalışmalarına katıldı.

Şinzo Abe kurtarılamadı

Bu kapsamda konuşma yapmaya başlayan Abe, bir süre sonra silahlı saldırıya uğradı.

Şinzo Abe, saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı

67 yaşındaki Abe, Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanıydı.

Abe'nin boynundan ve göğsünden vurulduğu ve ciddi şekilde iç kanama geçirdiğini belirtiyordu.

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'ye silahlı saldırı ViDEO

Saldırgan olay yerinde yakalandı

40'lı yaşlarında bir erkek olduğu bildirilen şüpheli saldırgan, olay yerinde ele geçirilerek gözaltına alındı.

Abe'nin kardeşi olan ve Japonya Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Nobuo Kishi, Tokyo'da gazetecilere yaptığı açıklamada, eski başbakana hastanede kan nakli yapıldığını ve hayatını kurtarmak için girişimlerin sürdüğünü söylemişti.